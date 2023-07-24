Крымские выпускники смогут совмещать учебу и работу по программе «Кадровый резерв» от «Синергии»

Выпускники могут одновременно учиться и зарабатывать деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Крыму — почти 10 тыс. выпускников 11 класса. Ребята могут стать участниками «Кадрового резерва». По этой программе от Университета «Синергия» можно одновременно учиться и работать, при этом обучение в вузе бесплатное. Наряду со стипендией, студентам будут выплачивать зарплату. Им также выделят место в общежитии.

- По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер–классы, студентам формируют навыки скорочтения, проводят тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм–менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес-план, — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

При отборе претендентов приемная комиссия обращает внимание на баллы ЕГЭ и личностные качества, которые ребята могут продемонстрировать в рамках вступительных испытаний: на собеседовании, в ходе онлайн–интервью и недельной «Школы лидерства». В прошлом году на одно место в вузе претендовали 50 человек.

Выпускники «Кадрового резерва» смогут продолжить получать образование в магистратуре, аспирантуре или освоить программу бизнес–образования MBA. При этом около 80% ребят остаются работать в «Синергии», подчеркнул Вадим Лобов.

- Я получил работу в кампусе «Синергии» в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и одновременно работать сложно, но оно того стоило, — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», а теперь — коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.