Погода на 19 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Азовское море прогрелось до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июля на Крымском полуострове в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- Из-за прохождения атмосферного фронтального раздела местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, северо-западный ветер 5-10 м/с, тепло 26…28°

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, северо-западный 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+29°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+29°, западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+31°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+24°, в Азовском до + 25°.

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