За неделю крымчане перевели мошенникам 8 млн рублей

За минувшую неделю жертвами мошенников стали 103 крымчанина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 8,4 млн рублей, сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

– В Крыму за минувшую неделю 103 гражданина попались на уловки мошенников и лишились более 8 миллионов 400 тысяч рублей, – пишет издание.

Так, 51 факт мошенничества связан с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 4 млн 154 тыс. рублей. 35 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 3 млн 699 тыс. рублей. 17 жителей республики скачали стороннее приложение или перешли по подозрительной ссылке и лишились суммарно более 555 тысяч рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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