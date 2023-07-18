В Симферополе за выходные поймали 7 пьяных водителей

7 нетрезвых водителей попались сотрудникам ГИБДД УМВД России по Симферополю в минувшие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 нетрезвых водителей попались сотрудникам ГИБДД УМВД России по Симферополю в минувшие выходные. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

– В минувшие выходные сотрудники ГИБДД выявили в Симферополе 7 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, – пишет агентство.

Напомним, в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

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