Очередь к Крымскому мосту с обеих сторон увеличилась до 1266 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 13.00 18 июля в очереди к Крымскому мосту с обеих сторон в общей сложности находились 1266 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В очереди со стороны Тамани стояли 586 машин. Время ожидания составляло около двух часов.

– В очереди со стороны Керчи находится 680 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания было аналогичным.

В полдень со стороны Тамани в очереди находились 700 машин, а со стороны Керчи – 400. В 11.00 в очереди на досмотр со стороны Кубани стояли 400 автомобилей, а со стороны Крыма – 320.

Как сообщалось ранее, в 10.00 18 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 210 автомобилей.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. В 7.00 никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было.