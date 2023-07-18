В Севастополе уничтожат более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Во вторник, 18 июля, в Севастополе планируют уничтожить более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Боеприпасы подняли со дна бухты Гильзовая. Опасные предметы увезли на полигон в районе Кара-Кобы. Там их уничтожат сотрудники МЧС. Ожидается, что операция продлится ориентировочно до трех часов дня.

– Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно, – заверил Развожаев.

Напомним, 14 июля в Керчи, Бахчисарайском и Ленинском районах уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. К операции привлекли девять человек и четыре единицы техники. Опасные предметы уничтожили на полигоне.