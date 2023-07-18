Более 3 тыс. автомобилей проехали в Крым по сухопутному коридору после теракта на мосту

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

После теракта на Крымском мосту по сухопутному коридору через новые российские регионы на полуостров проехало более 3 тысяч автомобилей, сообщает ТАСС.

– Через материковую часть до Крыма проехали свыше 3 тыс. автомобилей, – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в Крыму и в Краснодарском крае работают три накопительные площадки. На них в основном находятся большегрузы – порядка 400 автомобилей.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Проехать могут автомобили массой не более 3 тонн. По состоянию на 13:00 18 июля в очереди к Крымскому мосту с обеих сторон в общей сложности находились 1266 машин.

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