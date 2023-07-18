Бывшая министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет колонии по делу о взятке

Фото: сайт министерства культуры Республики Крым

18 июля в Москве осудили бывшую главу министерства культуры Республики Крым Веру (Арину) Новосельскую к десяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом пишет ТАСС.

Напомним, о следственных действиях в отношении тогда еще министра культуры РК стало известно в ноябре 2021 года. Чиновницу обвинили в получении взятки в 25 миллионов рублей и «покровительстве» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. 19 ноября 2021 года Басманный суд Москвы арестовал Новосельскую, а спустя три дня глава Крыма уволил ее с должности в связи с утратой доверия. На имущество чиновницы и членов ее семьи был наложен арест.

– Суд признал виновной Новосельскую по части 6 статьи 290 УК РФ – «получение взятки в особо крупном размере», и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, – цитирует ТАСС приговор Замоскворецкого суда.

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