В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят почти 1400 машин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 15.00 18 июля в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1369 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 669 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ждать в очереди придется больше двух часов. Со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 700 машин. Время ожидания там аналогичное.

В 14.00 в очередях к Крымскому мосту с двух сторон стояли в общей сложности более 1500 автомобилей. Время ожидания также превышало два часа. В 13.00 в очереди к Крымскому мосту с обеих сторон в общей сложности находились 1266 автомобилей.

Как сообщалось ранее, в 10.00 18 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 210 автомобилей.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. В 7.00 никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было.