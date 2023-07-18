В крымском Белогорске благоустроят три общественные территории

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

Власти Белогорска планируют отремонтировать парк Таш-Хан и скверы по улице Гагарина и им. Бекира Чобан-заде, пишет Крымская газета со ссылкой на главу администрации города Валентину Вараву.

По словам градоначальницы, парк Таш-Хан – это место притяжения для белогорских детей благодаря множеству детских площадок. Сквер Чобан-заде находится в центре города, его планируется благоустроить за счет муниципальных средств.

Напомним, в прошлом году в Белогорске благоустроили сквер по ул. Симферопольской и дворовую территорию по ул. Гагарина. Во дворе заасфальтировали тротуары и проезды, установили освещение, благоустроили зону отдыха для детей. Также здесь появилась новая площадка для сушки белья. В сквере уложили плитку, установили малые архитектурные формы и обустроили систему освещения.

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