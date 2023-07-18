В Ялте «Гранта» сбила 82-летнюю женщину на переходе

Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 18 июля, на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта, недалеко от поселка Восход, произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, около 12:15 39-летний водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь из Алушты в Ялту, сбил 82-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в полиции.

Фото: МВД по Республике Крым

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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