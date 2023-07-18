АТОР: Крым остается самым массовым направлением для туристов, несмотря н аннулирование туров

Турсезон в Крыму сейчас в самом разгаре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на аннуляции туров, Крым остается самым массовым направлением и до конца года примет от 4 до 4,5 млн туристов. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Ромашкин отметил, что турсезон в Крыму сейчас в самом разгаре, ЧП на Крымском мосту не привело к его завершению. По его словам, «потери сегодняшних и завтрашних туристов – это грустно, но не критично для года в целом».

Ранее сообщалось, что ситуация с туристическими поездками в Крым нормализуется. Туристы в нормальном режиме выезжают из гостиниц и заселяются в них, туроператоры получают заявки на отдых в Крыму на ближайшие дни и до конца августа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50