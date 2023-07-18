Керченская паромная переправа приостановила работу

Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 05:00 Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00, – говорится в сообщении.

Последний раз переправа приостанавливала свою работу утром 18 июля. Паромы не ходили из-за сильного ветра.

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