Керченская паромная переправа приостановила работу

Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 05:00
Фото: Евгения ГУСЕВА
Работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
– По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00, – говорится в сообщении.
Последний раз переправа приостанавливала свою работу утром 18 июля. Паромы не ходили из-за сильного ветра.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50