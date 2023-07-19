После перекрытия трассы «Таврида» пассажирские автобусы едут по дороге Белогорск-Феодосия

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Рейсовые автобусы по междугородним маршрутам в Крыму временно будут ходить через дорогу Белогорск-Феодосия. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

- Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия, - уточнил глава Минтранса.

Напомним, из-за пожара на полигоне в Кировском районе утром 19 июля была частично перекрыта трасса «Таврида». В районе Первомайского и Старого Крыма нужно уходить с федеральной трассы на старую дорогу. Вернуться на «Тавриду» можно за Феодосией. Также и в обратном направлении.