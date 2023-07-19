Поезда в Крыму ходят в обычном режиме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на среду, 19 июля, поезда в Крыму курсируют в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме, – отметил он.

Крючков добавил, что все поезда прибывают по расписанию. Советник главы Крыма призвал людей доверять только официальной информации.

Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действуют на участке со 118-го по 130-й километр. Сообщалось, что транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.Из-за пожара планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Это жители четырех населенных пунктов.