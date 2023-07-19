В Крыму бесследно исчез 39-летний житель Сакского района

Павел Дугушкин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове уже второй месяц ищут молодого мужчину из Сакского района.

- Пропал Дугушкин Павел Валентинович, 39 лет (1984 года рождения), село Ивановка, Сакский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и друзья потеряли Павла Дугушкина из поля зрения больше месяца тому назад – с 4 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.

Как выглядит пропавший: 160 см. рост, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза.

Крымчанин был одет в зеленую или красную футболку, серые шорты и черные кроссовки.

Напоминаем, что на Крымском полуострове также ведутся поиски годовалого мальчика - Тихона Степаненко похитили в Башкирии.

Пожалуйста, если вы видели пропавших, сообщите на «горячую» линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 или 112. Все телефонные звонки бесплатные.

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