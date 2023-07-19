Керченская переправа возобновила работу 19 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

По состоянию на среду, 19 июля, Керченская переправа работает в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

– Паромная переправа работает в обычном режиме, – написал руководитель регионального Минтранса.

Как сообщалось ранее, переправа перестала работать с девяти вечера вторника, 18 июля. Движение паромов планировали возобновить в пять утра 19 июля.

До этого переправа приостанавливала свою работу утром 18 июля. Паромы не ходили из-за сильного ветра.