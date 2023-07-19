Названы села Крыма, из которых эвакуируют жителей

Фото: Олег ЗОЛОТО
Из четырех сел в Кировском районе Крыма эвакуируют около 2225 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Людей эвакуируют из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.
– Всего около 2225 человек, – отметили в МЧС.
Эвакуированные будут находится в двух пунктах временного размещения. Они расположены в школах Первомайского и Кировского. Людей обеспечат горячим питанием и всем необходимым.
– МЧС РК просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации, звонить по номеру 112,– говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действуют на участке со 118-го по 130-й километр. Сообщалось, что транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.Из-за пожара планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Это жители четырех населенных пунктов.