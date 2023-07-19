Названы села Крыма, из которых эвакуируют жителей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из четырех сел в Кировском районе Крыма эвакуируют около 2225 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Людей эвакуируют из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

– Всего около 2225 человек, – отметили в МЧС.

Эвакуированные будут находится в двух пунктах временного размещения. Они расположены в школах Первомайского и Кировского. Людей обеспечат горячим питанием и всем необходимым.

– МЧС РК просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации, звонить по номеру 112,– говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действуют на участке со 118-го по 130-й километр. Сообщалось, что транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.Из-за пожара планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Это жители четырех населенных пунктов.