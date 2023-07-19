Через Керченскую переправу перевозят грузовики и автобусы 19 июля

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По состоянию на 8.00 19 июля через Керченскую переправу перевозят только грузовики с товарами первой необходимости, а также автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

В ведомстве отметили, что по состоянию переправа работает в штатном режиме. Паромы перевозят грузовики со скоропортящимися продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Кроме того, через Керченский пролив осуществляется перевозка пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов.

Что же касается легковушек, то они по-прежнему движутся по Крымскому мосту. Там открыта одна полоса.

– В данный момент затруднений проезда нет, – отметили в Минтрансе.

В ведомстве также напомнили об альтернативном сухопутном маршруте через новые российские регионы. Им могут воспользоваться грузовики с неприоритетными грузами, а также легковые авто.

Как сообщалось ранее, переправа перестала работать с девяти вечера вторника, 18 июля. Позднее стало известно, что паромы курсируют в штатном режиме.