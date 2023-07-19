Керченская паромная переправа 19 июля работает в штатном режиме

Всего было перевезено около полутора тысячи пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса республики, никаких штормовых предупреждений на утро 9:00 нет.

- За минувшие сутки по состоянию на 7.00 утра силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 12,5 рейсов, - сообщили в ведомстве.

Также всего было перевезено около полутора тысячи пассажиров, 44 железнодорожных вагона и 506 автомобилей.

Ранее сообщалось, что через Керченскую переправу переправляли только грузовики с товарами первой необходимости, а также автобусы.