Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей в связи с пожаром на полигоне, который произошел в Кировском районе в среду, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры прибыли в пункты временного размещения. Они контролируют соблюдением прав эвакуируемых людей.

– На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, – говорится в сообщении.

Для приема обращений по этим вопросам надзорное ведомство организовало горячие линии по телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 833-11-90.

– Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова, – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за пожара на полигоне эвакуировали более 2 тысяч человек. Это жители четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки. В результате пожара никто не пострадал. Причины случившегося установит следствие.Сообщалось также, что перекрытый участок трассы «Таврида» сократили.