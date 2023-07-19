Константинов: на полигоне в Кировском районе Крыма раздаются взрывы

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

На военном полигоне в Кировском районе Крыма, где в среду, 19 июля, произошел пожар, раздаются взрывы. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Руководитель крымского парламента отметил, что решение об эвакуации жителей четырех сел принято для перестраховки.

– Сейчас взрывы раздаются, – сообщил председатель Госсовета в эфире телеканала «Россия 24».

Константинов отметил, что информации о повреждениях за пределами полигона на данный момент нет. По его словам, на ликвидацию последствий возгорания потребуется один-два дня. После этого люди из близлежащих сел смогут вернуться в свои дома.

Как сообщалось ранее, из-за пожара на полигоне эвакуировали более 2 тысяч человек. Это жители четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки. В результате пожара никто не пострадал. Причины случившегося установит следствие.Сообщалось также, что перекрытый участок трассы «Таврида» сократили.Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей в связи с пожаром на полигоне. Надзорное ведомство организовало горячие линии.