В ДТП с двумя иномарками в Севастополе пострадали 5 человек

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Во вторник, 18 июля, в Севастополе столкнулись Daewoo Nexia и Skoda Octavia, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 22.00. 20-летний молодой человек ехал за рулем Daewoo по улице Вакуленчука. Около дома №53 водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу встречной Skoda. Эта машина ехала по своей полосе. В итоге иномарки столкнулись.

В результате ДТП пострадали пять человек. Травмы получили водитель Daewoo и три его пассажирки. В МВД уточнили, что речь идет о девушках 17, 18 и 20 лет. Кроме того, в аварии пострадала 34-летняя пассажирка Skoda. Всех пятерых увезли в больницу.

На водителя Daewoo завели административные дела о нарушении правил проезда перекрестков, отсутствии страховки и нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

– Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – отметили в МВД.