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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:51

Появились фото с пожара на полигоне в Кировском районе Крыма

Пожар на полигоне видно из поселка Старый Крым
Дмитрий Коренев
На полигоне продолжают раздаваться взрывы

На полигоне продолжают раздаваться взрывы

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

«Комсомольская правда - Крым» публикует кадры пожара на военном полигоне в Кировском районе. Столб дыма видно из поселка Старый Крым.

Столб дыма видно из поселка Старый Крым

Столб дыма видно из поселка Старый Крым

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Напомним, из-за пожара перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате пожара никто не пострадал. Временно эвакуированы и размещены в ПВР более двух тысяч человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Причины случившегося установит следствие. Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что на полигоне продолжают раздаваться взрывы.

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