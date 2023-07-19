Появились фото с пожара на полигоне в Кировском районе Крыма

На полигоне продолжают раздаваться взрывы Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

«Комсомольская правда - Крым» публикует кадры пожара на военном полигоне в Кировском районе. Столб дыма видно из поселка Старый Крым.

Столб дыма видно из поселка Старый Крым Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Напомним, из-за пожара перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате пожара никто не пострадал. Временно эвакуированы и размещены в ПВР более двух тысяч человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Причины случившегося установит следствие. Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что на полигоне продолжают раздаваться взрывы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50