Крупный банк России открыл третий офис в Крыму Фото: Юлия МАРКИНА

Крупнейший игрок финансового рынка России - Сбербанк - открыл офис в Керчи. Отделение начало работать на одной из центральных улиц города - Еременко. Как отметила министр финансов Крыма Ирина Кивико, положительным аспектом в работе финучреждения в Крыму станет возможность получать большинство услуг в электронном виде.

- Не все сегодня хотят приходить в офисы, все хотят иметь банковское обслуживание в своем смартфоне. И в этом я вижу будущее банковской системы Крыма, - отметила на открытии офиса глава Минфина республики.

По словам управляющего головным отделением банка по Республике Крым Андрея Подсвирова, офис в Керчи - один и самых крупных в стране, где есть возможность воспользоваться банкоматом без карты при помощи биометрии, а продуктовая линейка и условия такие же, как и в других регионах России.

- Это полноформатное подразделение, в котором оказываются услуги как частным лицам, включая премиальное обслуживание, так и корпоративным клиентам…Офис был специально спроектирован для Керчи. Это уже третье подразделение на крымском полуострове… Тот опыт, который мы имеем в Ялте и Севастополе, позволяет сделать вывод о высокой востребованности наших сервисов у населения и бизнеса, - сказал Подсвиров.

Банк построил офис в Керчи всего за месяц. Здание возвели из модульных конструкций, привезенных с материка. Оно расположено в шаговой доступности от стадиона им. 50-летия Октября, Центрального рынка и автовокзала.

Напомним, крупнейший банк страны заявил о заходе в Крым в начале этого года, спустя почти девять лет после присоединения полуострова к России. Сначала банкоматы и мобильные офисы появились в Севастополе и Ялте.

Эксперты ранее дали прогноз, что с приходом банка в Крым, вероятно, усилится конкуренция между финучреждениями и могут снизиться ставки по кредитам.