Погода на 20 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

У берегов Феодосии морская вода прогрелась до плюс 23 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с., днем тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +26…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Керчи +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+28°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +30…+31°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +28…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+24°, в Азовском до +25°

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