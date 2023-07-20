Погода на 20 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

У берегов Феодосии морская вода прогрелась до плюс 23 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с., днем тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +26…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Керчи +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +27…+28°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +30…+31°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +28…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +21…+24°, в Азовском до +25°
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