Часть Симферополя на пять дней останется без газа

Жители почти 60 улиц на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта газопровода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе жители почти 60 улиц на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта газопровода. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на ГУП РК «Крымгазсети».

– В связи с проведением плановых работ по ремонту газопровода с 24 по 28 июля будет приостановлена подача газа в Железнодорожном районе Симферополя, – пишет издание.

Список адресов, где не будет газа, опубликован в телеграм-канале ресурсоснабжающей организации.

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