Путин проинформирован о пожаре на военном полигоне в Крыму

Из-за пожара перекрыт участок трассы «Таврида» Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Разумеется, это докладывается президенту. <...> Мы знаем, что там было возгорание. Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется, – сказал Песков.

Он отметил, что крымские власти «очень оперативно» отреагировали на случившееся.

Напомним, из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате происшествия никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тыс. человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Причины случившегося установит следствие. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что на полигоне продолжают раздаваться взрывы.

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