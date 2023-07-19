Крымчанин, устроивший смертельное ДТП с авто на буксире, пойдет под суд

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В Крыму 55-летнего жителя республики обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в ноябре. Обвиняемый ехал за рулем Toyota Land Cruiser по Западной объездной дороге Симферополя. При этом он буксировал на гибкой сцепке Chery Amulet. Это происходило без включения аварийной сигнализации и без обозначения троса флажками. Поворачивая на улицу Маршала Жукова, фигурант допустил столкновение Chery с KIA.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chery Amulet скончался от полученных травм, – отметили в прокуратуре.

Кроме того, в аварии пострадал водитель KIA. Он получил множественные травмы. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Симферополя. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.