В Евпатории появится центр патриотического воспитания

Центр создается по поручению президента России Владимира Путина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» организуют в Евпатории на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу администрации города Елену Демидову.
– Планируется, что учреждение будет работать на территории лагеря «Гагарин», – пишет агентство.
Центр создается по поручению президента России Владимира Путина. Здесь молодежь будет постигать основы военной службы.
Ранее сообщалось, что в крымских школах с 1 сентября начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП). Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ.
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