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НовостиОбщество19 июля 2023 13:11

В Евпатории появится центр патриотического воспитания

Учреждение создается по поручению президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Коренев
Центр создается по поручению президента России Владимира Путина

Центр создается по поручению президента России Владимира Путина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» организуют в Евпатории на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу администрации города Елену Демидову.

– Планируется, что учреждение будет работать на территории лагеря «Гагарин», – пишет агентство.

Центр создается по поручению президента России Владимира Путина. Здесь молодежь будет постигать основы военной службы.

Ранее сообщалось, что в крымских школах с 1 сентября начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП). Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ.

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