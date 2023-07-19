В Евпатории появится центр патриотического воспитания

Центр создается по поручению президента России Владимира Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» организуют в Евпатории на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу администрации города Елену Демидову.

– Планируется, что учреждение будет работать на территории лагеря «Гагарин», – пишет агентство.

Центр создается по поручению президента России Владимира Путина. Здесь молодежь будет постигать основы военной службы.

Ранее сообщалось, что в крымских школах с 1 сентября начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП). Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ.

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