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НовостиОбщество19 июля 2023 13:16

На автодороге Алушта – Феодосия ремонтируют километровый участок

Там устраняют деформации полотна
Алексей ЕЛАГИН
Фото: ГУП РК «Крымавтодор»

Фото: ГУП РК «Крымавтодор»

На автодороге Алушта – Судак – Феодосия ремонтируют километровый участок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

Сотрудники предприятия начали устранять деформации дорожного полотна. Работы ведутся на участке от 121-го до 120-го километра.

– Проводится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, на данный момент выполнено около 5 тысяч квадратных метров, – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие начали обустраивать новое дорожное покрытие. Они уложили около 2 тысяч квадратных метров. На участке работают самосвалы, укладчик, погрузчик, фреза три катка и другая техника. Водителей призывают быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.