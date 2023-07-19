На автодороге Алушта – Феодосия ремонтируют километровый участок

Фото: ГУП РК «Крымавтодор»

На автодороге Алушта – Судак – Феодосия ремонтируют километровый участок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

Сотрудники предприятия начали устранять деформации дорожного полотна. Работы ведутся на участке от 121-го до 120-го километра.

– Проводится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, на данный момент выполнено около 5 тысяч квадратных метров, – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие начали обустраивать новое дорожное покрытие. Они уложили около 2 тысяч квадратных метров. На участке работают самосвалы, укладчик, погрузчик, фреза три катка и другая техника. Водителей призывают быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.