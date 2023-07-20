Керченская переправа возобновила работу 20 июля

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В четверг, 20 июля, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– По состоянию на 6.35 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – отметили в ведомстве.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.