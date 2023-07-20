Жителей Феодосии предупредили о стрельбах 20 июля

Фото: пресс-служба администрации Феодосии

В четверг, 20 июля, в Феодосии пройдут тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным местных властей, учения будут проходить ориентировочно до 13.00.

– Просим сохранять спокойствие, – говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля Черноморский флот России провел тренировку в Севастополе. Она проходила на Южном молу, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах. Это мероприятие предусматривало стрельбу из стрелкового оружия.