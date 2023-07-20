После атаки беспилотника в Раздольном ввели уровень муниципальной ЧС

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После атаки беспилотного летательного аппарата, в результате которой погибла девочка, в Раздольном ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.

– В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации, – отметил чиновник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. Депутат Госсовета Крыма Илья Донченко сообщил, что трагедия произошла в Раздольном.