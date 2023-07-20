Ялтинца оштрафовали за призывы к терроризму

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Жителя Ялты признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

О преступлении силовики узнали в мае 2023 года. Крымчанин публиковал в сети материалы с призывами к совершению насильственных действий в отношении высших должностных лиц. Была проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. Сотрудники ФСБ завели уголовное дело. Крымчанин признал свою вину. Южный военный окружной суд оштрафовал ялтинца 360 тысяч рублей.