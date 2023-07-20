В Крыму организовали горячие линии для жителей Раздольного

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После атаки беспилотного летательного аппарата в Крыму организовали горячие линии для жителей поселка Раздольное. Об этом сообщили в Совете министров республики.

Для того, чтобы обратиться в ЕДДС, нужно позвонить по телефонам: +7 (36553) 5-12-11, +7 (36553) 95-200, +7 (978) 250-86-95. Кроме того, работает горячая линия по обращениям граждан администрации Раздольненского района: +7 (978) 005-87-92. Звонить туда можно в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Напомним, вражеский БПЛА в ночь 20 июля атаковал северо-запад Крыма. В результате атаки погибла девочка-подросток из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. В Раздольном ввели уровень чрезвычайной ситуации муниципльного уровня. Позднее сообщалось, что появилось видео с места атаки БПЛА. .