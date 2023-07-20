В МЧС Крыма сообщили о снижении частоты детонации пиротехники на полигоне

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

На полигоне в Кировском районе отмечается снижение частоты детонации пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

– Ситуация в Кировском районе стабилизируется, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что на полигоне существенно снизилась частота детонации пиротехники.

Напомним, из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате происшествия никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тыс. человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации после пожара на военном полигоне в Крыму.