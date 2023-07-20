В ПВР в Кировском районе Крыма остаются около 70 человек

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

По состоянию на четверг, 20 июля, в пунктах временного размещения в Кировском районе Крыма остаются около 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В некоторых населенных пунктах начали обследовать территории и объекты инфраструктуры на предмет повреждений и наличия взрывоопасных предметов. После этого будет решен вопрос о возвращении людей в свои дома.

– Всего в ПВР на данный момент остается около 70 человек, – отметили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что многие люди выехали к родным и знакомым.

Как сообщалось ранее, на полигоне в Кировском районе отмечается снижение частоты детонации пиротехники. В МЧС заверили, что ситуация стабилизируется. В Минобороны готовы начать обследование полигона.

Напомним, из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате происшествия никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тыс. человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации после пожара на военном полигоне в Крыму.