Мэр Керчи Брусаков: у паромной переправы откроют пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров

В настоящее время переправой могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У паромной переправы через Керченский пролив со стороны Керчи организуют дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

– В связи с загруженностью паромной переправы и прибытием рейсовых автобусов для погрузки на паром необходимо создать пассажирам, ожидающим своей очереди, надлежащие условия. Дополнительно на территории подготовим пункт временного размещения для отдыха людей, обеспечим их водой, горячим чаем, – написал Брусаков.

Градоначальник добавил, что на накопительной площадке круглосуточно дежурят представители администрации и депутаты Керченского горсовета. Пассажиры могут обратиться к ним по всем вопросам.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская переправа до особого распоряжения будет работать с 05:00 до 21:00, ночами паромы курсировать не будут. В настоящее время переправой могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы.

Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем. По состоянию на 13:00 20 июля в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 180 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 510 машин, ожидание около двух часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50