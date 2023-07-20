Крымчанина могут посадить на 20 лет за наркоплантацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 38-летний житель Евпатории незаконно вырастил плантацию конопли, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Фигурант снял дачный дом. Внутри полицейские обнаружили целую плантацию конопли. Крымчанин оборудовал лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений.

– Сотрудники полиции внутри помещения выявили в горшках высаженные 30 кустов конопли, с признаками ухода и полива, – рассказали в МВД.

В доме правоохранители нашли свертки с высушенной травой и частями конопли. Их общая масса превысила два килограмма. Подозреваемый рассказал, что собирался торговать наркотиками. Возбуждены уголовные дела. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.