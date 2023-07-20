В центральной части Крыма сбит беспилотник

ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральной части Крыма днем 20 июля сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, – написал он в своем телеграм-канале.

Утром 20 июля Аксенов сообщил об атаке вражеского дрона на северо-запад полуострова. В результате удара погибла 14-летняя девочка, повреждены четыре административных здания. Впоследствии власти уточнили, что атаке БПЛА подвергся поселок Раздольное.

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