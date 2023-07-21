Погода на 21 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Азовское море прогрелось до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В пятницу на полуострове неустойчивый характер погоды, вероятны локальные грозовые дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+29°, северо-западный 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Саках +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Керчи +27…+29°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+30°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+29°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +29…+30°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+24°, в Азовском до +25°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50