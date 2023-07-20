Севастополец украл у дольщиков более 17 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Севастополе местного жителя 1968 года рождения обвиняют в мошенничестве на сумму более 17 млн рублей под видом участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

С сентября 2016 года по сентябрь 2021 года севастополец привлек деньги якобы на строительство двух многоэтажек на улице 1-ая Сарандинаки, 4. Этот участок мужчина арендовал. При этом разрешения на строительство у жителя города-героя не было. Однако это не помешало севастопольцу принимать взносы от людей

– Земельный участок, на котором он якобы планировал вести работы, предназначен для размещения индивидуального домовладения, возведение на нем многоквартирных жилых домов является незаконным, – подчеркнули в прокуратуре.

В итоге своих обязательств фигурант не выполнил, а деньги дольщикам не вернул. При этом мужчина незаконно построил здания. Суд постановил снести эти объекты. Потерпевшими по делу стали 20 жителей различных российских регионов. Общая сумма ущерба превысила 17 млн рублей. Имущество обвиняемого арестовали. Уголовное дело направили в суд.