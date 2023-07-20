В Симферополе 21 июля отключат свет на 30 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

21 июля в отдельных районах Симферополя на несколько часов отключат электричество. В пресс-службе ГУП «Крымэнерго» сообщили, что перебои с электроснабжением запланированы с восьми утра до пяти вечера.

Свет на время пропадет на трех десятках улицах и нескольких переулках.

Где в Симферополе 21 июля отключат свет с 8.00 до 17.00:

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2,1-7 ;

переулок Парковый, 1-4;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1, 3;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 1-17 ;

улица Кавказская, 6-18; 1-3;

улица Караимская, 2-4а ; 1-5;

улица Некрасова, 22;

улица Сергея-Ценского, 16-36 ; 15-29 ;

улица Чехова, 2-32 ; 23;

улица Таврическая, 32-46 ; 29-39 ;

улица Крылова, 22;

проспект Кирова, 60/1, 60/2, 62/2, 64а, 66, 70/2, 70-76 , 72/1, 72/2, 47/2-5;

улица Генерала Попова, 2/70, 6/11, 3;

улица Зои Жильцовой, 4-30, 3-15 ;

улица Богдана Хмельницкого, 2, 1, 11/6.

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