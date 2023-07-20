Аттракционы в парках Симферополя проверили на безопасность

Фото: МБУК «Парки столицы»

Все аттракционы в Детском парке и парке имени Гагарина соответствуют требованиям к техническому состоянию и безопасны для посетителей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на МБУК «Парки столицы».

– Муниципальные аттракционы в парках Симферополя проверили на соответствие требованиям безопасности. Обследование провела специализированная компания. По итогам дано положительное заключение. Оборудование соответствует нормам, – пишет агентство.

Напомним, крымские аттракционы назвали самыми безопасными в России по итогам 2022 года. В республике за весь прошлый год было зафиксировано одно происшествие, в других же регионах страны регистрируют до двух происшествий ежемесячно.

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