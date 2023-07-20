На Крым обрушатся ливни, грозы и град

21 июля в Крыму ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 21 июля, в Крыму ожидаются ливни, грозы град и ветер до 20 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, днем с градом, грозы, шквал 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта. Не исключены подтопления территорий.

Напомним, до 23 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. С 8 июля по всему полуострову действует особый противопожарный режим - запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и различный мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

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