Глава Крыма посоветовал мэрам задуматься о соответствии занимаемым должностям

Сергей Аксенов раскритиковал работу глав администраций. Фото: Aksenov82

Глава Крым Сергей Аксенов посоветовал главам администраций задуматься о соответствии занимаемым должностям. Об этом он сказал на совещании о проблемных вопросах муниципалитетов.

- Все главы администраций знают, где в их муниципалитетах проблемные места. Если проблема остается нерешенной на протяжении такого длительного времени, значит, нет желания ее решить. Стоит задуматься о соответствии занимаемой должности, - сказал Аксенов.

Замечания главы республики касались выполнения поручений по уборке и озеленению территорий, работе общественного транспорта, а также уличного освещения, и закрепления прилегающих территорий многоквартирных домов за управляющими организациями.

Кроме того, как отметил Аксенов, местная власть «не смогла сохранить результаты, достигнутые совместными усилиями на субботниках» и не создала «инструмент для поддержания чистоты».