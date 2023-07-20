Полицейский из Евпатории погиб в зоне спецоперации

Эмиль Казаков работал оперуполномоченным отдела уголовного розыка. Фото: ОМВД России по Евпатории

36-летний полицейский из Евпатории погиб в СВО. Эмиль Казаков ушел добровольцем в зону спецоперации в июне прошлого года. Он выполнял боевые задачи в составе 810 бригады морской пехоты десантно-штурмового батальона. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Евпатории.

- Эмиль Шевкетович был умелым и грамотным сотрудником полиции, принимал участие в раскрытии преступлений. Принципиальность, порядочность и добросовестность снискали ему уважение среди коллег, - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции отправился в зону СВО добровольцем. Фото: ОМВД России по Евпатории

Эмиль Казаков окончил Красноярскую среднюю школу, Симферопольский автотранспортный техникум, а в 2020 году в Московской финансово-юридической академии получил квалификацию юриста.

С 2019 по 2022 годы он проходил службу в ОМВД России по должностях участкового уполномоченного полиции и оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

Прощание с погибшим состоялось сегодня в Черноморском районе.