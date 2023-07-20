В Раздольном ликвидируют последствия атаки беспилотника

Фото: t.me/ds_oleinik, скриншот видео

В поселке Раздольное продолжаются работы по ликвидации последствий атаки вражеского беспилотника. Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Раздольненского района Денис Олейник, в работах задействованы все службы района.

– Ситуация находится под контролем, – подчеркнул Олейник.

Фото: t.me/ds_oleinik

Фото: t.me/ds_oleinik

Фото: t.me/ds_oleinik

Фото: t.me/ds_oleinik

Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке вражеского дрона на северо-запад полуострова. В результате удара погибла 14-летняя девочка, повреждены четыре административных здания. Впоследствии власти уточнили, что атаке БПЛА подвергся поселок Раздольное.

Позднее в четверг Аксенов сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в центральной части полуострова. Никто не пострадал, разрушений нет. Крымчан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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