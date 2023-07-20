В Симферопольском районе продолжается расчистка русла реки Салгир

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов

Подрядчик продолжает расчистку русла реки Салгир с притоками в Симферопольском районе. Как сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов, сейчас расчистка проводится в районе Добровской долины села Пионерское.

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов

– Уже завершены мероприятия на участке протяженностью 4,5 километра. Ежедневно на объектах работает шесть человек и 12 единиц техники. На комплекс работ по расчистке реки Салгир в текущем году выделено 39,6 млн рублей, – говорится в сообщении.

Мероприятия по расчистке русла Салгира проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Планируется привести в порядок участок протяженностью 6 километров. Согласно контракту, все работы должны завершиться в 2023 году.

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